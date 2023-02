Erdbeben-News: Eltern sollten Kinder-Ängste ernst nehmen

Berlin (dpa/tmn) - . Durch Bilder, Gespräche und Nachrichten bekommen auch Kinder vom schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien mit. All die Darstellungen können sie ängstigen. Statt Trauer oder Angst zu beschwichtigen, sollten Eltern die Befürchtungen der Kinder ernst nehmen, rät die Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“.