Harry-William-Effekt: Kinder aus Familienfehden raushalten

Wollen sie dann alles ganz genau wissen, sollte man das Thema so kurz und einfach wie möglich zusammenfassen und sich nicht in Details verlieren. Und: „Umso kleiner die Kinder, desto weniger bräuchten sie zum Konflikt wissen“, sagt Liebermann auch. Weitere Nachfragen ließen sich mit dem Satz beenden: „Ich verstehe, dass dich das interessiert. Schau mal, wir Erwachsene haben unsere Erwachsenen-Dinge, um die wir uns alleine kümmern müssen. Wir klären das unter uns. Aber schön, dass du so viel wissen möchtest.“