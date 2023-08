„Ich wäre gern Klassensprecher“: Was tun, wenn's schiefgeht?

Daher müsste die Wahl von der Schule ordentlich vorbereitet werden. Eine Lehrkraft sollte vorstellen, was ein Klassensprecher alles machen könnte - außer nur das Klassenbuch von A nach B zu tragen. Was macht er oder sie, wenn Schulkinder Stress untereinander haben? Oder mit Lehrkräften? Oder wenn es ungerecht zugeht? Was kommt etwa auf Schülervertreter zu, wenn ein neuer Spielplatz eingerichtet werden soll?