Im Alter: Wo liegt der Schlüssel zur Gelassenheit?

Am Ende kommt man um eines nicht herum: Akzeptieren, was sich nicht ändern lässt. Denn das schafft Raum, um die Bereiche des Lebens zu gestalten, auf die man Einfluss hat. Das gelingt am besten, wenn man sich in der Gegenwart verankert - anstatt sich in Grübeleien über Vergangenheit oder Zukunft zu verlieren. Bertram Kasper kennt eine Frage, die dabei helfen kann: „Was tut mir gerade gut - und was nicht?“