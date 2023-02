Ist das gemeinsame Familienessen lästig?

Eltern können hier den Kindern ruhig klarmachen: Wir finden das wichtig, dass wir miteinander zu tun haben. Dass nicht jeder für sich allein in seinem Zimmer isst. Wenn die Kinder maulen, kann man fragen: Warum? Und dann sollte man besprechen: Was braucht jeder und jede, damit wir zusammen essen können? Und was kann jeder, was kann jede dazu beitragen, damit das gelingt?