Kita Heide-Süd in Halle gewinnt Deutschen Kita-Preis

Die 15 Fachkräfte ließen sich in der Betreuung der rund 100 Kinder von deren Interessen und Bedarfen leiten, heißt es weiter in der Jury-Begründung. „Sie ermöglichen ihnen das freie Spielen und sehen sie als eigenständige und kompetente Menschen, die selbstbestimmt ihren Interessen nachgehen können.“ Die städtische Einrichtung pflege zudem sehr enge Beziehungen zu den Eltern und beziehe die Familien aktiv in das Kita-Leben ein, hieß es außerdem.