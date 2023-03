Klare Mehrheit der Frauen sieht keine Gleichberechtigung

Demnach glauben insgesamt 62 Prozent der Befragten nicht daran, „dass Männer und Frauen in Deutschland in der Gesellschaft aktuell die gleichen Rechte und den gleichen Status haben und in jeder Hinsicht gleich behandelt werden“. Unter den Frauen lag der Anteil bei 73 Prozent, bei Männern hingegen bei 48 Prozent. Am Mittwoch ist Internationaler Frauentag.