Mit diesen 7 Strategien machen Eltern ihre Kinder stark

Obwohl sie längst kein Kleinkind mehr sind und viele Dinge selbst regeln können: Kinder benötigen die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern, um ein starkes Selbstwertgefühl aufzubauen. „Eltern sollten öfters ihr Handy weglegen und sich dem Kind voll und ganz widmen“, empfiehlt Christiane Kutik. So signalisieren sie dem Kind, dass sie ihm wichtig sind und schaffen eine Atmosphäre, in der es über Erlebnisse sprechen will.