Ranzen, Stifte, Brotdose: Nachhaltig in die Schule starten

Berlin (dpa/tmn) - . Knallbunt, leuchtend und am besten mit dem Lieblingsmotiv - so lieben kleine Schulkinder ihr Equipment für die Schule. Viele Eltern und Angehörige erfüllen das ihren Sprösslingen auch gerne. Schließlich könnte das ja die Freude am Lernen fördern. Doch wer es gerne nachhaltig und schadstofffrei mag, sollte weitere Kriterien in Betracht ziehen.