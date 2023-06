Regenbogenfamilie Schnee: Zwei Mamas, Kind und Hund

„Es gibt einfach keine gesetzliche Gleichberechtigung, und man muss wirklich genau gucken, was kann ich machen, was passt zu meiner Situation und was kann ich mir überhaupt leisten“, so Haring über die Kinderwunsch-Beratungen. Nach wie vor sei finanzielle Unterstützung von Krankenkassen für Reproduktionsmedizin nicht möglich. „Das heißt, dass queere Paare, die eine Kinderwunschklinik in Anspruch nehmen wollen, einfach wirklich Geld brauchen.“