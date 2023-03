Schnitzeljagd und Eiertausch: Ostereiersuche aufregend anders

Die Sozial- und Erlebnispädagogin Lara Merz schlägt folgende Variante vor: Als Belohnung gibt es an jeder Station für ein gelöstes Rätsel oder eine bewältigte Aufgabe das Teilstück einer Schatzkarte. Diese markiert am Ende zusammengesetzt den Ort des versteckten Osterschatzes. Gerade bei größeren Kindern sollte man so etwas aber nicht zu einfach gestalten, rät sie.