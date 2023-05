Smart chatten: Wie Eltern ihre Kinder für KI sensibilisieren

Was ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Meinungsbildung der Kinder haben kann, ist, dass ChatGPT mit Daten trainiert wird, die den „Mainstream“ der Positionen in der Gesellschaft abbilden. „Wir wissen von der Internetforschung, dass es vor allem junge weiße Männer aus dem Globalen Norden bzw. aus dem Westen sind, die viel - größtenteils auf Englisch - im Internet schreiben“, so Macgilchrist.