So werden Eier wie gemalt

Um ein Ei von allen Seiten verzieren zu können, ohne es in der Hand zu halten, hat die DIY Academy in Köln noch einen Tipp parat: Einfach das zu bemalende Ei auf einen Schaschlikspieß piksen. Zum Trocknen wird der Spieß dann in ein Glas gestellt oder in Styropor oder Steckschaum gesteckt.