Soziale Medien schüren Eltern-Ängste

Die Polizei in Celle wägt deshalb jedes Mal genau ab, ob sie mit einem Fall von verdächtigem Ansprechen - wie es in der Polizeisprache heißt - an die Öffentlichkeit geht. „Das ist ein schmaler Grat“, sagt Heitmann. Einerseits wolle man keine Welle lostreten. Andererseits müsse man auch schauen, wie viel dazu schon in den sozialen Medien unterwegs sei, um Falschinformationen gegebenenfalls einzufangen. Nach den beiden Fällen im Februar wandte die Polizei sich deshalb mit einem allgemeinen Aufruf an Eltern, Lehrkräfte und Kindergarten-Personal, um diesen wichtige Verhaltensregeln bei einem Verdacht an die Hand zu geben.