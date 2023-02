Steigende Preise bringen kinderreiche Familien ans Limit

Mülheim an der Ruhr/Lehesten (dpa) - . Mutter, Vater, sechs Kinder - geht es zum Einkaufen, ist der Wagen der Großfamilie Nagel immer bis oben hin randvoll. In ihrem XL-Haushalt in Mülheim an der Ruhr in NRW will der Kühlschrank ständig neu gefüllt sein.