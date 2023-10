Stillstreik: Was tun, wenn das Baby die Brust verweigert?

Zwar kann es in jeder Stillphase dazu kommen, dass das Kind die Brust verweigert - in einigen passiert es aber eher als in anderen. „Häufig ist das im dritten oder vierten bzw. zwischen dem fünften und achten Lebensmonat des Kindes der Fall“, sagt Katrin Görtz, Kinderkrankenschwester an den Oberhavel Kliniken in Oranienburg.