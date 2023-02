Umfrage: Mehrheit der Jugendlichen zweifelt am Kinderkriegen

Wien (dpa/tmn) - . Über die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland (56 Prozent) und Österreich (55 Prozent) überlegen, selbst keine Kinder in die Welt zu setzen. In der Schweiz sind 19- bis 26-Jährige optimistischer. Dort geben rund 45 Prozent an, dass sie skeptisch ist, in einer Welt wie sie heute ist Nachwuchs zu bekommen.