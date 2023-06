Warum wir uns den Satz „Du bist zu alt dafür!“ besser sparen

Kann es in solchen Situationen falsch sein, zu sagen: „Du bist zu alt dafür“ - in der Hoffnung, den Vater oder die Mutter von etwas abzubringen? Ja, kann es. Da sind sich Gerontologinnen und Gerontologen einig - also diejenigen, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Altern beschäftigen.