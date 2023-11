Was Kinder zum Krieg fragen - und was Eltern antworten

Es kann aber auch helfen, aktiv zu werden und aus der Ohnmacht, die einen befällt, herauszufinden. Man kann zum Beispiel für Kinder in Kriegsgebieten sammeln oder Flüchtlingskinder in der Schule ansprechen. Man kann in der Klasse über das Thema reden. Als der Ukraine-Krieg anfing, haben Kinder in Schulen Friedenszeichen gemalt oder Sätze aufgeschrieben und sie als Girlanden aufgehängt. So können wir Zeichen setzen, dass wir Frieden wollen.