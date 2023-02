Welche Kostüme gehen noch im Karneval?

Langsam aber sicher nähert sich der Höhepunkte des närrischen Frohsinns - in Köln, Mainz und anderswo. Bald ist Rosenmontag, es gibt Feiern in Sälen, Kindergärten und Kantinen - alle im Kostüm. Das Problem - wenn man es so nennen will - ist nur: Ein unbedacht übergeworfenes Fransen-und-Feder-Kleid könnte heutzutage schnell als Statement (miss)verstanden werden. Ein Begriff zieht dann auf wie die Sonne über der Prärie: Kulturelle Aneignung.