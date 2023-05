Wo Angehörige Pflege üben können

„Ich konnte ja gar nichts mehr machen. Nicht an der Spüle stehen, nichts“, sagt Linzert. „Rudi ist mein bestes Stück.“ Tränen steigen ihr in die Augen. Die beiden sind erst seit wenigen Tagen in der Probewohnung, schöpfen aber schon Hoffnung. Sie können sich sogar wieder vorstellen, gemeinsam einkaufen zu gehen. Dabei soll ein E-Rollstuhl helfen. „Endlich mal wieder etwas anderes sehen“, sagt Linzert.