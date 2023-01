Zeugnis: Bei miesen Noten Plan machen statt schimpfen

Wenn die miesen Noten für Eltern überraschend gekommen sind, sollten sie ergründen, wie es zu der Note kommen konnte. Oft weiß das Kind selbst, woran es gelegen hat: Hat es durch Fehlzeiten den Anschluss verpasst? Ist etwas vorgefallen? Auch belastende Situationen in der Familie können die Konzentration des Kindes nachhaltig beeinträchtigt haben. Also muss in Erfahrung gebracht werden, wo die Wissens- und Verständnislücken sind.