Kolter zur Bad Homburg Open

BAD HOMBURG. Sie hat das Zeug zum Kult-Klassiker: die Bad Homburg Kolter mit dem Weißen Turm-Motiv des Karikaturisten Ralf Häger. Nach der Gastro-Variante erscheint jetzt die Tennis-Edition. Die Premiere der Bad Homburg Open, dem WTA-Damen-Tennisturnier im Kurpark, fällt aufgrund des Pandemie-Geschehens kleiner aus als erhofft, wer sich dennoch ein wenig Tennis-Flair nach Hause holen möchte, kann eine der kuschligen Decken erwerben. Ob gemütlich auf dem heimischen Sofa, an einem lauen Sommerabend um die Beine gewickelt oder als Deko-Element - die "Kolter für alle Fälle" macht sich überall gut."Die Decken, die wir zu Beginn des Jahres an Bad Homburger Gastronomen verteilt sowie den Bürgerinnen und Bürgern zum Kauf angeboten haben, entwickelten sich in kürzester Zeit zu einem begehrten Sammlerobjekt und waren so schnell vergriffen, dass klar war, dass es eine Neuauflage geben muss", erklärt Citymanagerin Tatjana Baric. Und welcher Anlass würde da besser passen als das WTA-Rasenturnier im Kurpark? Daher nehmen die Decken diesmal einen klaren Bezug zum Thema Tennis und zeigen einen tennisspielenden, im weißen Röckchen bekleideten Weißen Turm, der den Schläger zum Aufschlag ansetzt. Auch diesmal stammt das Motiv aus der Feder des Bad Homburger Künstlers und Grafikers Ralf Häger. "Schnell sein lohnt sich, denn die Anzahl der Decken ist limitiert", so Susanne Rausch von der Tourist Info. Die vom Citymanagement der Stadt erdachte Tennis-Kolter ist in der Tourist Info im Kurhaus zum Preis von 10 Euro erhältlich.