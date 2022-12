Rätseln im Wettlauf gegen die Zeit

Escape-Rooms erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. In dem Gebäude in Darmstadt startete man 2014 zunächst mit einem anderen Trend: Lasertag. Daneben etablierten sich vor zwei Jahren die Escape-Rooms. In diesem Bereich wird übrigens nicht auf Dauer mit den gleichen Räumen geplant. "Wir beobachten das Kundeninteresse natürlich genau und gestalten bei Bedarf neu, mit frischen Szenarien", sagt Bajak. Demnächst kommt neben Lasertag und den Escape-Rooms übrigens noch eine dritte Säule hinzu, über die das Team allerdings noch nichts verraten will. Fest steht d gegen: Wer auf der Suche nach innovativen Freizeitaktivitäten ist, sollte hier unbedingt einen Blick riskieren.