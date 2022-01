Ernährung, Entspannung, Sport: Darauf kommt es an

MAINZ - „Du bist was du isst!” - Unsere Ernährung hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und Fitness. Fit und munter sollte uns unser Essen eigentlich machen. Es gibt aber Lebensmittel, die bewirken das komplette Gegenteil. Wir fühlen uns schlapp, unkonzentriert und müde. Experten zeigen, was unbedingt dazu gehört und was Sie besser weglassen sollten