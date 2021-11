Fit bleiben mit Rad und Wandern

Wer sich am Wochenende mit Familie oder Freunden sportlich betätigen will, der kann beispielsweise die fünf Kilometer lange Wanderung bei Kaub am Rhein machen. Neben Entspannung für Körper und Seele können Sie aber auch viel erleben, sich ein wenig verausgaben und die Natur genießen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Route