Für Anfänger und Profis: Das müssen Radfahrer wissen

Auf jeden Fall wichtig für die Radtour am Wochenende: die richtige Rad-Ausstattung. Und dabei denken wir diesmal ganz pragmatisch. Denn unterwegs wird man ja auch mal hungrig oder muss dann doch mal das Outfit wechseln. Kein Problem mit den richtigen Rad-Taschen. Wir stellen acht verschiedene Modelle vor . So eine Tasche am Rad kann auch in der Stadt nützlich sein, um die Einkäufe nach Hause zu bringen. Wichtig für den Stopp am Supermarkt: der richtige Diebstahlschutz. Wie Sie ihr Rad sichern, erklären wir Ihnen hier