Dienstag,
04.08.2020 - 15:00
2 min
Kinderärztin zu Tetanus-Impfung
Wundstarrkrampf - eine schwere bakterielle Infektionskrankheit. Unsere Kolumnistin erklärt, wie es dazu kommt, wie gefährlich Tetanus werden und wie man sich schützen kann.
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