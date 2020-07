Rauchen unter jungen Leuten immer unbeliebter

Zunehmend uncool: Nicht einmal sechs Prozent der Jugendlichen rauchen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jens Kalaene/zb/dpa)

Berlin - Rauchen wird laut einer Studie bei Jugendlichen und

jungen Erwachsenen in Deutschland immer unbeliebter. Unter den 12-

bis 17-Jährigen gaben noch 5,6 Prozent an, ständig oder gelegentlich

zu rauchen, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

(BZgA) am Mittwoch nach Umfragedaten aus dem vergangenen Jahr

mitteilte.

Das waren so wenige wie noch nie seit Beginn der

Befragungsreihe in den 1970er Jahren. Unter 18- bis 25-Jährigen sind

demnach noch 21,2 Prozent Raucher - ebenfalls der bisherige Tiefstand

in der Studie.

Prävention wirkt - bei Tabak

Die Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig (CSU) sagte, die

erfreulichen Zahlen seien ein Ergebnis jahrzehntelanger, gut

gemachter Präventionsarbeit. Dieser Effekt müsse auch bei Cannabis

erreicht werden. Laut Studie haben dies 10,4 Prozent der 12- bis

17-Jährigen und 46,4 Prozent der 18- bis 25-Jährigen schon einmal

probiert.

Die Leiterin der BZgA, Heidrun Thaiss, sagte: «Cannabis ist

die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Substanz.» Dies sei

besonders bedenklich, da der Konsum im Jugendalter mit besonderen

Risiken für den wachsenden Organismus verbunden sei.

Alkoholkonsum weiter zu hoch

Mit Blick aufs Rauchen sagte Thaiss, die Entwicklung bei E-Produkten

und Wasserpfeifen sei genau zu beobachten - auch wenn aktuell keine

weiteren Konsumanstiege zu verzeichnen seien. Besorgniserregend sei,

dass weiter zu viele junge Menschen bis zum Rausch Alkohol trinken.

Für die Studie wurden den Angaben zufolge 7000 Menschen im Alter von

12 bis 25 Jahren von April bis Juni 2019 befragt. Die Umfragereihe

zur Drogenaffinität wird seit 1973 in regelmäßigen Abständen gemacht.

