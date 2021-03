2 min

Trotz mehr gemeldeter Nebenwirkungen: Astrazeneca ist sicher

Für den Astrazeneca-Impfstoff melden mehr Menschen Nebenwirkungen als für die beiden anderen in Deutschland eingesetzten Vakzine. Das könnte allerdings weniger am Impfstoff selbst als an anderen Faktoren liegen, erklärt das zuständige Institut.

Von dpa