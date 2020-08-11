Dienstag,
11.08.2020 - 00:00
2 min
Was das Herz dem Hausarzt verrät
Das Abhören des Herzens erfordert vom Arzt viel Erfahrung. Es ist aber eine wichtige erste Untersuchung, der bei entsprechendem Befund weitere Untersuchungen folgen.
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