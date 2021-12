WHO gegen Genesenen-Plasma als Covid-Therapie

Corona-Patienten sollten laut der WHO nicht mit Immunplasma von Genesenen behandelt werden. Foto: Sina Schuldt/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Genf - Corona-Patienten sollten laut der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht mit Immunplasma von Genesenen behandelt werden. Eine Expertengruppe der WHO rät von solchen Transfusionen ab, wie sie in der Fachzeitschrift «BMJ» schreibt.