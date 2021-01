Wie Placebo und Nocebo funktionieren

Bei der Wirkung von Medikamenten spielt die Erwartungshaltung der Patienten eine wichtige Rolle. Foto: Christine Müller/Westend61/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Christine Müller/Westend61/dpa-tmn)

Essen/Marburg - Es kommt nicht nur drauf an, welche Medikamente Patienten erhalten - auch ihre Einstellung zu den Pillen, Salben oder Säften ist entscheidend. Denn der Kopf ist ebenso wichtig wie die Inhaltsstoffe einer Arznei.

Das zeigt sich an einem bekannten und einem weniger bekannten Effekt: Placebo und Nocebo. Placebos, teils Scheinmedikamente genannt, dürften fast jedem ein Begriff sein. «Als Placebo-Effekt bezeichnet man positive körperliche oder psychische Veränderungen nach der Einnahme von Medikamenten ohne jeglichen Wirkstoff», erklärt Ulrike Bingel, Professorin für Klinische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Essen.

«Er kann auch nach einer Scheinbehandlung wie zum Beispiel bei einer simulierten Operation oder einer Infusion mit einer einfachen Kochsalzlösung auftreten», führt die Expertin aus.

Das habe mit Erwartungseffekten zu tun, die auf komplexen psycho-neurobiologischen Vorgängen im Gehirn beruhen, so Bingel. Der Glaube an die Wirksamkeit der Therapie könne Mechanismen im Körper aktivieren, die den Erfolg verstärken.

Gehirn schüttet schmerzlindernde Substanzen aus

Durch die positive Erwartung würden Patienten auf «eine Art körpereigene Apotheke» zurückgreifen, deren Wirksamkeit sogar zu beobachten sei: «Mit bildgebenden Verfahren lässt sich zeigen, dass dabei bestimmte Areale im Gehirn aktiviert werden, zum Beispiel schmerzlindernde Systeme.»

Geht ein Patient also davon aus, dass die Einnahme des Medikaments seine Schmerzen bessern wird, schüttet sein Gehirn schmerzlindernde Substanzen aus. «Es handelt sich dabei um sogenannte körpereigene Opioide, die sogar die Weiterleitung des Schmerzreizes im Rückenmark verändern können», so Bingel. «Dadurch lassen die Schmerzen nach, obwohl beispielsweise ein Patient mit Rückenschmerzen gar kein Opioid-Schmerzmittel eingenommen hat.»

Vorerfahrungen sind wichtig

Hilfreich ist es, wenn Betroffene die Wirksamkeit eines Mittels schon mehrfach erlebt haben. «In diesem Fall ist es einfacher, die Reaktionsmuster im Körper durch die eigene Erwartung zu reproduzieren», sagt Winfried Rief, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Marburg, und erläutert: «Wenn ich weiß, dass Schmerzmedikamente bei Kopfschmerzen helfen und ich ein Placebo einnehme, das ich für eine Kopfschmerztablette halte, ist ein positiver Effekt wahrscheinlich.»

Habe man noch keine Erfahrungen mit dieser Art von Medikamenten gemacht, sei es schwieriger. Bei chronischen Krankheiten, in deren Verlauf Patienten das Vertrauen in die Behandlung verloren haben, stößt der Placebo-Effekt ebenfalls an seine Grenzen - es sei denn, es wird neuer Optimismus geweckt.

Es geht beim Placebo-Effekt aber nicht nur um Medikamente, die komplett ohne Wirkstoff auskommen. «Bei fast allen Behandlungserfolgen in der heutigen Medizin handelt es sich um ein Zusammenspiel von direkten biochemischen Effekten und psychischen Effekten», sagt Rief. «Studien im Schmerzbereich zum Beispiel legen nahe, dass man von fast jedem Mittel die doppelte Dosis verabreichen müsste, wenn Placebo-Effekte wegfielen.»

Der Nocebo-Effekt durch negative Erwartungen

Doch auch das Gegenteil ist möglich: Es kann ein sogenannter Nocebo-Effekt auftreten. «Davon gibt es zwei Arten», erklärt Rief. Zum einen könne man Nebenwirkungen entwickeln, die durch ein Medikament «biochemisch nicht zu erklären» seien. «Sie entstehen allein durch die negative Erwartungshaltung.»

Zum anderen könne es passieren, dass eine positive Wirkung ausbleibe, obwohl ein wirksames Medikament verabreicht wurde, so Rief. In beiden Fällen ist die Erwartung entscheidend. «Wenn ein Patient zum Beispiel durch die Nachbarin oder aus dem Internet erfahren hat, dass schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten können, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich Beschwerden zu entwickeln.»

Angst vor Schmerzen hemmen Botenstoffe

Die Ursachen für diesen Negativ-Effekt sind ebenfalls im Gehirn zu beobachten: «Wenn Menschen Schmerzen erwarten, aktivieren sich die Schmerzzentren im Gehirn», erklärt Rief. «Evolutionär gesehen war das ein Vorteil: Wenn man davon ausgeht, dass eine Gefahr droht, stellt sich der Körper schon vorab darauf ein.»

Studien weisen darauf hin, dass im zentralen Nervensystem durch negative Erwartungen körperliche Veränderungen angestoßen werden können. «Angst vor Schmerzen kann zum Beispiel Opioide blockieren und den Botenstoff Dopamin hemmen», sagt Ulrike Bingel. «So wird die Schmerzleitung und -wahrnehmung verstärkt anstatt herunterreguliert.»

Die wichtige Rolle der Mediziner

Ob Placebo- oder Nocebo-Effekt: In beiden Varianten ist die Kommunikation zwischen Medizinern und Patienten entscheidend. «Der behandelnde Arzt kann positive Erwartungen und die Zuversicht fördern. Das spielt bei der Wirksamkeit der Therapie eine große Rolle», sagt Winfried Rief.

«Falls Nebenwirkungen zu erwarten sind, kann man das entweder dramatisieren - oder man sagt: Üblicherweise spüren sie bei Einnahme des Medikaments morgens ein leichtes Ziehen im Kopf. Dann wissen sie, dass das Mittel genau an der richtigen Stelle wirkt», beschreibt der Experte. Das beeinflusse den Handlungsverlauf positiv.

Auch Ulrike Bingel ist überzeugt, dass die Kommunikation durch den Arzt eine zentrale Rolle einnimmt. «Ärzte können Patienten erklären, dass zehn Prozent der Menschen Nebenwirkungen spüren - oder sie weisen darauf hin, dass 90 Prozent der Patienten das Medikament sehr gut vertragen.» Es sind die gleichen Fakten, nur anders präsentiert. «Es geht nicht darum, Informationen zu unterschlagen oder zu beschönigen», sagt Bingel. «Aber man kann sie als Arzt so vermitteln, dass Patienten sie angstfreier aufnehmen.»

