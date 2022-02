Freude schenken zum Weltfrauentag

Jetzt teilen:

Am 8. März findet der Weltfrauentag statt. Ins Leben gerufen wurde der Internationale Frauentag bereits vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um Gleichberechtigung, Emanzipation und das Wahlrecht für Frauen. In 25 Ländern gilt der Weltfrauentag als gesetzlicher Feiertag.

Erholung in der Wanne

Der Weltfrauentag ist der ideale Anlass um sich Zeit für sich und für die eigenen Bedürfnisse zu nehmen und dem Körper eine erholsame Auszeit zu gönnen. Badezusätze wie Badekristalle, -öle, -salze, Badebomben und Schaumbäder bringen Entspannung in das Badezimmer. Ein ausgelassenes Schaumbad bei Kerzenschein mit einem schönen Glas Rotwein füllen die Energiereserven auf und sorgen für Entspannung pur. Badeessenzen eignen sich also perfekt, um der Freundin, Mutter oder Kollegin am 8. März eine Freude zu machen. Ein kleiner Tipp: Bei Douglas finden sich zahlreiche hübsche Geschenksets, die bequem von zu Hause aus bestellt werden können. Viele davon enthalten auch einen Peelingschwamm, Duschgel oder Bodylotion und sorgen so für ein Rund-um-Wohlfühlprogramm.

Wohlig duftend

Für das perfekte Ambiente in der Badewanne sorgt sanfter, beruhigender Kerzenschein. Wenn dann noch ein wohltuendes Aroma durch das Zimmer strömt, ist das Setting für den wohlverdienten Beautyabend perfekt. Egal ob lecker-fruchtig, vanille-süß oder salzig nach Meeresbrise duftend - Duftkerzen sind immer ein schönes Präsent. Die Auswahl ist riesig, somit findet sich garantiert für jede Frau der perfekte Duft. Wer es etwas persönlicher machen möchte, kann auch selbst Duftkerzen herstellen. Dazu benötigt man lediglich geruchsneutrales Wachs - beispielsweise Reste von Teelichtern - und Duftöle. Wer den Geruch von Honig schätzt, kann auch Bienenwachs verwenden. Worauf zu achten ist, ist, dass das verwendete Duftöl frei von Alkohol, also nicht verdünnt, ist. Als Behälter eignen sich kleine Marmeladegläser hervorragend. Dekorieren könnt ihr eure Kerzen zum Beispiel mit einer Schleife oder ihr bastelt ein eigenes Etikett.

Die Kraft der Steine

Im Moment besonders beliebt auf dem Beautymarkt sind Gesichtsroller aus Heilsteinen. Insbesondere Rosenquarz und Jadewerden gerne verwendet, es gibt aber auch Amethyst-Roller auf dem Markt. Der Rosenquarzroller aktiviert die Selbstheilungskräfte der Haut, fördert die Durchblutung der Gesichtshaut und soll sogar einen leichten Anti-Aging-Effekt bewirken. Auch der Jaderoller ist durch die massageartigen Rollbewegungen gut für die Durchblutung, außerdem hat er einen kühlenden Effekt und soll eine entgiftende Wirkung haben, wodurch er zu einer reinen Haut beiträgt. Ein Beauty-Tipp ist, den Roller vor dem Gebrauch einige Minuten in den Kühlschrank oder in das Gefrierfach zu legen, um einen besonders kühlenden und erfrischenden Effekt zu erzielen. Außerdem eignen sich die Roller gut, um Gesichtscremen oder Feuchtigkeitsserums in die Haut einzumassieren. Wer also einer besonderen Frau in seinem Leben am 8. März eine Freude machen möchte, trifft damit bestimmt ins Schwarze.

Masken auf!

Bei einem perfekten Wellnessabend dürfen natürlich auch die Gesichtsmasken nicht fehlen. Es gibt eine breite Auswahl an Peel-Off- und Tuchmasken in der Drogerie. Für einen Mädelsabend mit der besten Freundin können auch eigene Masken hergestellt werden. Als Basis eignen sich besonders gut Joghurt oder Quark. Zusammen mit beispielsweise Honig und Erdbeeren erhält man eine pflegende Gesichtsmaske, die auch noch lecker schmeckt. Honig eignet sich aufgrund seiner heilenden Wirkung besonders gut für trockene und empfindliche Haut. Für unreine oder fettige Haut empfiehlt sich eine Gurken-Quark-Maske. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So erhaltet ihr zarte Haut und habt dabei eine Menge Spaß! Fehlen nur noch die Gürkchen auf den Augen und schon ist der Wellnessabend ein voller Erfolg.

