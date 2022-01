Immer in Bewegung: Ob zu Fuß, auf dem Rad oder in der Hüfte

Immer in Bewegung: Ob auf dem Rad, zu Fuß oder in der Hüfte – mit unseren Tipps bleiben Sie fit. (Foto: Jan Eifert / Tobias Hase und Ralf Hirschberger/dpa)

Kommen wir vom Wandern zu einer anderen sportlichen Aktivität: Radfahren. Frische Luft und Bewegung auf dem Rad tut gut. So fahren viele Kinder morgens beispielsweise auch mit dem Fahrrad zur Schule. Viele Eltern fragen sich aber auch, ob ihr Kind überhaupt alleine zur Grundschule fahren darf. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Manche Schulen untersagen es sogar. Dabei hat es durchaus Vorteile für die Kinder. Gibt es eine rechtliche Grundlage , das Rad auf dem Schulweg zu untersagen? Wir haben beim Pressedienst Fahrrad für Sie nachgefragt.

Weiter geht es mit Gesundheit und Kraft: Krafttraining wird vor allem in zunehmendem Alter immer wichtiger. Es hält oder macht uns fit, unterstützt die Gesundheit und hilft bei Figurproblemen oder einem schönen Körper. Aber wie trainiere ich richtig und vor allem wo? In den eigenen vier Wänden, in einer Discounter-Muckibude oder in einem spezialisiertem Sport-Zentrum? - Wer sich anmelden will, hat die Qual der Wahl. So finden Sie ein passendes Fitness-Studio für Ihr gesundes Krafttraining.