Outdoor-Kleidung, Radfahren, Tanz-Workouts – Tipps und Tricks

REGION - Ob Regen, Wind oder Sonnenschein: Wechselhafte Wetterbedingungen sind unser ständiger Begleiter an der frischen Luft. Da kommt es auf das richtige Outfit an. Outdoorkleidung muss gepflegt werden, damit sie ihre wichtige Funktion lange beibehält. Eine Expertin erklärt Ihnen, auf welches Imprägniermittel Sie setzen sollten und welche Tipps rund um die Pflege der Kleidung es noch zu beachten gibt.

Natürlich macht Radfahren den meisten Leuten mehr Spaß, wenn die Temperaturen angenehm sind, es nicht regnet, friert oder schneit. Aber das Radfahren hat auch in der kalten Jahreszeit seinen Reiz, zumindest für sportliche Fahrer. Glauben Sie nicht? Die Radsport-Experten vom pressedienst-fahrrad nennen dafür zehn überzeugende Gründe . Sie wollen sich doch lieber im warmen Wohnzimmer mit Workouts zu Ihren Lieblingssongs auspowern? Ihr Motto ist gerade jetzt in der Adventszeit "Kaloriensparen"? Dann haben wir für Sie sieben beliebte Tanz-Workouts zu Weihnachtssongs bei YouTube zusammengestellt, mit denen die Extra-Kilos nur so purzeln.