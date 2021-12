Perfekt ausgestattet auf Ihre Wandertour

Wenn Sie dann aber doch lieber draußen in der Natur Sport machen bzw. Wandern gehen wollen, dann helfen wir unseren Abonnenten gerne bei der Auswahl der Wanderstrecke auf die Sprünge. Auch in diesem Jahr wurden nämlich wieder die schönsten Wanderrouten in Deutschland gekürt. 15 Tages- und zehn Mehrtagestouren standen zur Wahl. Und auch Rheinland-Pfalz und Hessen sind mit diesen Tages- und Mehrtagestouren ausgezeichnet worden. Je nachdem, wie lange der Ausflug dauern soll, ist es ratsam, sich eine Stärkung mitzunehmen. Bewegung an der frischen Luft macht schnell hungrig. Mit leerem Magen wandern? Keine gute Idee! Aber welchen Proviant Sie definitiv in Ihrem Wanderrucksack dabei haben sollten, verrät Expertin Aline Emanuel.