Quigong ist Meditation mit fließenden Bewegungen

Hintergrund zu Quigong

„Übungen des Kranich“



Insgesamt sind es fünf Teile. Wie im Qigong gibt es unterschiedliche Schulen und somit auch Lehren der Kranich-Übungen. Susanne Rehe praktiziert die Übungen, die den Darstellungen Prof. Dr. med. Zhu Longyu, Arzt in westlicher Medizin und in der TCM, entsprechen und so wie sie in ihrer Qigong-Ausbildung an der Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen gelehrt wurden. Die vorgestellte Kranich-Übung wurde vom chinesischen Qigong-Meister Zhao Jinxiang entwickelt. „Der Kranich ist ein Symbol für Langlebigkeit und steht für Ausgleich und Harmonisierung auf der Basis von Stabilität unten und Leichtigkeit oben“, heißt es im Leitfaden Qigong von den Autoren Engelhardt, Hildenbrand, Zumfelde-Hüneburg (Verl. Urban & Fischer, 2. Aufl. 2014).



Mit allen fünf Teilen der Kranichübung werden die wesentlichen Meridianverläufe, das Konzeptions- und Lenkergefäß (auf der Mittellinie der Körpervorder- und Rückseite), sowie alle drei Energiezentren (Unteres Dantian, Mittleres Dantian, Oberes Dantian) aktiviert mit dem Ziel, Blockaden und Stauungen, die sich über lange Zeit gesehen gesundheitsschädigend auswirken können, zu lösen und den freien Fluss des Qi in Gang zu bringen.



Es fließen sowohl ausleitende Aspekte (Nieren-, Blasen-Meridian), als auch der nährende Aspekt mit Stoffwechsel, Blutbildung, Immunsystem u. a. (Magen, Milz, Leber, Galle) in die Bewegungsform mit ein. Und nicht zuletzt der Blick auf die Gesundheit des Herz-Lunge-Kreislaufsystems u. a. durch Aktivierung der entsprechenden Meridiane.



Meridiane („Energie“-Leitbahnen)



Sie dienen der Verteilung und dem Fluss des Qi durch den gesamten Körper. Sie werden je nach Entstehungspunkt in Yang-Meridiane des Armes (Dickdarm, Dreifacher Erwärmer, Dünndarm) und des Beines (Magen, Gallenblase, Blase) sowie in die Yin-Meridiane des Armes (Lunge, Herzbeutel, Herz) und des Beines (Milz, Leber, Niere) eingeteilt. Zwischen diesen Meridianen gibt es innere Verbindungen. Die Meridiane sind nicht sichtbar, wie z. B. das Gefäß- oder Lymphsystem. Über elektromagnetische Spannungsfelder im Hautleitwiderstand sind sie aber heutzutage mithilfe spezieller Technik messbar. Auf den Meridianverläufen liegen wesentliche Akupunkturpunkte, die zu Heilzwecken mit verschiedenen Methoden behandelt werden können.