Sieben beliebte Workouts zu Weihnachtssongs bei YouTube

MAINZ - Normalerweise dudeln sie im Hintergrund, während die Plätzchen im Ofen knusprig werden. Aber Weihnachtslieder können nicht nur die besinnliche und kalorienreiche Jahreszeit ankündigen. Sie können auch das genaue Gegenteil befeuern: Fett verbrennen und ausflippen – mit diesen Weihnachtsliedern gelingt's.

YouTube ist voll mit Workout-Videos. Fitness-Experten und -Expertinnen machen ihre Übungen vor der Kamera und zuhause kann jeder und jede einfach mitmachen. Besonders leicht und beliebt: Tanz-Workouts. Einfach den Couch-Tisch zur Seite geschoben und los. Große Erfahrung braucht es nicht und wenn die Puste ausgeht, ist eine kurze Pause vollkommen okay.

Bei YouTube werden diese Videos millionenfach angeklickt. Wir zeigen einige der beliebtesten. Einfach anklicken, mittanzen und auf Weihnachten (und das leckere Essen!) freuen!

All I Want Is Zumba





Wahrscheinlich gibt es zu keinem Weihnachtssong mehr Tanzvideos als zu Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You". Diese Sechs haben eines der populärsten modernen Weihnachtslieder für ihr Zumba-Workout ausgesucht. Wen es da noch auf dem Sofa hält...

Pamela is coming to town





Wer bei YouTube nach Workout-Videos sucht, kommt an ihr nicht vorbei – egal zu welcher Jahreszeit. Pamela Reif hat ein kleines Fitness-Imperium erschaffen und das liefert auch zur Weihnachtszeit neue Übungen. Zum Beispiel diese zehn Minuten mit Christmas Songs von Kelly Clarkson und Brett Eldredge, Michael Bublé und Ava Max.

The Last Dance?





Es geht nicht mit und ohne geht es auch nicht: Wohl kein Lied wird in der Weihnachtszeit öfter abgeschaltet als "Last Christmas". Dieses Video sollte man sich aber nicht entgehen lassen: Ein außergewöhnlicher Remix, eine bemerkenswerte Kulisse und dazu Coach Richard mit seiner Crew. Entweder einfach mittanzen oder zumindest schmunzeln!

Merry Workout everyone





Funktioniert auch ohne Handschuhe und Mütze: Im Original-Musikvideo zu "Merry Christmas Everyone" tanzt Shakin Stevens mit dem Weihnachtsmann. Sein Klassiker funktioniert aber auch im Zumba-Übungsraum. Das Video hat schon mehr als eine Million Menschen begeistert.

Feliz Navidance





Und noch ein ganz spezielles Video: Während im Hintergrund der philippinische Urwald grünt, tanzen Jen und ihre Mädels zu "Feliz Navidad". Aber nicht etwa zum Original von José Feliciano, sondern zum einzigartigen 80er-Jahre-Sound von Boney M. Dieser Song wird so einige heimliche Fans haben.

Santa tell me, Cha-Cha-Cha





Wir werden nochmal etwas moderner und bauen ein Rentier-Geweih mit in unser Workout ein: Etwas mehr als drei Minuten Weihnachtsparty und Cardio-Workout zu Ariana Grande und "Santa Tell Me".

Böser Schneemann, guter Schneemann





Dieser Schneemann sieht unfreundlicher aus, als er ist. Sein Plan: Uns Feuer unterm Hintern zu machen, bevor wir uns das Weihnachtsessen schmecken lassen. Wer für sein Workout ohnehin schon einen Plan hat, findet hier über eine halbe Stunde lang Weihnachtssongs im elektronischen Mix.