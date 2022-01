Wandern: Geheimnisvoller Lemberg

Anfahrt und Parken

Anfahrt:



Buslinie 222 ab Bahnhof Bad Münster am Stein-Ebernburg nach Feilbingert, Haltestelle „Ortsteil Bingert“. Von dort ca. 1 km bis zum Einstieg in den Rundweg am Landhotel & Waldgasthaus Lembergblick.



Buslinie 253 ab Bahnhof Bad Münster am Stein-Ebernburg nach Niederhausen/Nahe: Von dort ca. 1 km bis zum Einstieg in den Rundweg am Eingang zur Trombachklamm / Richtung „Besucherbergwerk Schmittenstollen“. (Bus nicht am Wochenende!)



Auto: A 61 Abfahrt Bad Kreuznach, B 41 und B 48 Richtung Bad Münster am Stein-Ebernburg, L 379 Richtung Feilbingert, Beschilderung „Besucherbergwerk Schmittenstollen“ bzw. "Lemberghütte" folgen.



Parken:



Parkplatz „Besucherbergwerk Schmittenstollen“ in Feilbingert oder Parkplatz am Silbersee (Beide Parkplätze sind ausgeschildert und über die L379 und K83 erreichbar)