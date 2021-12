Winterspeck adé und Wander-Touren in Hessen

Ein Mann sagt seinen Pfunden auf dem Laufband den Kampf an. / Winterwanderung im Taunus. (Foto: dpa – Sina Schuldt / Swen Pförtner)

REGION - Das war es schon wieder mit Lebkuchen, Glühwein und dem dicken Weihnachtsbuffet für dieses Jahr – zum Glück! Denn der Blick auf die Waage bereitet Ihnen Bauchschmerzen? Sie wollen Ihre Ernährungssünden abtrainieren? Wir haben ein paar Tricks und Hilfsmittel zusammengestellt, wie Sie in Form bleiben. Sie wollen direkt sportlich starten, Ihre alte Wandertour durch den Taunus kennen Sie aber schon in- und auswendig? Bei uns werden Sie fündig! Wir stellen Ihnen fünf Touren in Hessen vor. Und vielleicht können Sie auch die ein oder andere Schneeballschlacht machen. Viel Spaß!