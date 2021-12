Wintersport und Sport-Tipps gegen Stress

REGION - "Brrr, ist das kalt draußen", sagen die einen. Die anderen scharren schon längst mit den Kufen und freuen sich auf kalte und schneereiche Wintertage. Wer es als Wintersport-Fan nicht mehr aushalten kann, endlich auf die Ski zu steigen und die Hänge hinab zu wedeln, findet aktuell in Hessen erste Möglichkeiten. Nur wenige Kilometer vom Rhein-Main-Gebiet entfernt haben die ersten Skigebiete die Saison eingeläutet. Wir erklären, wo sich der Besuch schon lohnt und welche Corona-Regeln Sie dort beachten müssen.

Weiter gehts in Sachen Sport. Warum macht uns Sport so glücklich? Besonders wirksam ist Sport als Stresspuffer, wenn Sie sich regelmäßig bewegen. Auf ein paar Dinge sollten Sie dabei aber beachten, denn nicht jede Sportart eignet sich gleich gut dafür, sagt auch Sportwissenschaftler Tobias Körber. Mehr dazu lesen Sie hier . Um sich quasi den Frust von der Seele zu rennen, zu spielen oder zu tanzen ist Sport sozusagen ein Alleskönner. Wir haben Ihnen in diesem Artikel unter anderem sieben beliebte Tanz-Workouts zu Weihnachtssongs auf YouTube zusammengestellt. Viel Spaß damit!