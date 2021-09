Zehn Punkte, die Sie sofort zum Wander-Experten machen

Unterschiedliche Arten des Wanderns

Auch bei der Art und Weise des Wanderns gibt es große Unterschiede. Nicht immer lassen sich diese klar abtrennen, aber DAV-Experte Stefan Winter nennt ein paar Beispiele:



Fernwandern: die Marathon-Disziplin des Wanderns, typischerweise entlang europäischer Fernwanderwege über mehrere Tage oder gar Wochen. Fernwanderwege sind zusammenhängende Routen von teils mehreren hundert Kilometern Länge, die durch mindestens drei Länder führen. Wandern Sie also einfach los!



Bergwandern: Touren ab 300 Meter Höhenunterschied, technisch anspruchsvoller als einfaches Wandern. Pfade und Steige führen teils über absturzgefährdete Abschnitte, die mit Drahtseiten gesichert sind. Trittsicherheit ist deshalb wichtig. Die Saison dauert etwa von Mitte Juni bis Ende September je nach Wetterlage. In der Zwischenzeit haben die meisten Bergwanderhütten geschlossen.



Hüttenwandern: Hier geht es von Hütte zu Hütte. Geschlafen wird typischerweise im Bettenlager. Auf den Tisch kommt einfache, oft regionale Kost, sofern die Hütten bewirtschaftet sind. Voraussetzungen dafür sind: gute Kondition, Bergerfahrung und ebenfalls Trittsicherheit.



Trekking: Klassisch geht es hier über mehrere Tage in hochalpine Regionen mit Höhen ab 4000 Metern. Meist sind Sie außerhalb Europas unterwegs und schleppen das Campingequipment samt Zelt und Schafsack mit. In Europa werden zunehmend hochalpine Hüttentouren als Hütten-Trekking vermarktet.



Themenwandern: Da gibt es viele Angebote, beispielsweise durch die Weinanbaugebiete entlang der Mosel wandern - mit einem Zwischenstopp bei einem Winzer. Oder Bierwandern durchs Umland von Bamberg. Oder die Wanderungen geht entlang der Spuren der Brüder Grimm durch den Teutoburger Wald. Themenwandern bedeutet oft, auf kulturhistorisch bedeutsamen Wegen unterwegs zu sein.