„Zweimal Fußball die Woche ist nicht genug“

Wieviel Bewegung braucht denn wirklich ein Kind? Reicht zweimal die Woche Fußball oder Turnen im Verein zum Beispiel aus?

Naami: Ganz klares Nein. Vereinssport ist gut, aber er kann nicht alles bieten, was ein Kind an Bewegung braucht. Denn Kinder benötigen vielmehr eine alltägliche Bewegung, was auch nicht unbedingt Hochleistungssport sein muss. Es sind viel alltäglichere Themen wie der Schulweg oder die Nachmittagsgestaltung, die genau das richtige Maß an Bewegung und Sport und Spiel integrieren muss.

Babor: Und dafür sind auch die Eltern zuständig, dass sie ihren Kindern diese Möglichkeit geben. Der Vereinssport oder das Fußball-Training sind eigentlich mehr ein Zusatz-Bonus. Viel wichtiger ist, dass ich mein Kind nicht jeden Tag mit dem SUV direkt vor die Grundschule fahre und am Nachmittag wieder abhole, weil es mir selbst auch viel einfacher und zeitsparender ist. Und dass ich auch am Nachmittag dafür sorge, dass das Kind nicht den Rest des Tages vor dem Bildschirm abhängt und keinen Fuß mehr bewegt. Sondern ich stattdessen mit dem Kind noch einmal Fahrrad fahre oder raus auf den Spielplatz oder in den Park zum Fußballspielen gehe.