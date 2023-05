5 Gründe, warum Sie jetzt täglich Erdbeeren essen sollten

Vitamin C: Festes Bindegewebe, starke Knochen und schöne Zähne - dafür sollten Sie unbedingt ausreichend Vitamin C zu sich nehmen, denn es hilft diese aufzubauen. Vitamin C wirkt nach Angaben der DGE antioxidativ. Außerdem kann es bei der Verdauung die Eisenaufnahme aus pflanzlichen Lebensmitteln verbessern. «Erdbeeren haben sogar einen etwas höheren Gehalt an Vitamin C als die klassische Orange», sagt die DGE-Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl. - Erdbeeren: durchschnittlich 55 mg Vitamin C pro 100 g, - Orangen: etwa 45 mg Vitamin C pro 100 g. Der Tagesbedarf für Vitamin C liegt für Frauen bei rund 90 mg; für Männer bei etwa 110 mg. Das komme auch Sportlern zugute.