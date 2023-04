6 Tipps, wie Sie Kindern gute Gewohnheiten beibringen

Wann sich welche regelmäßigen Routinen genau entwickeln, ist dem Experten zufolge von Kind zu Kind natürlich etwas unterschiedlich. Spätestens in der Kita muss das Kind aber bestimmte Regeln befolgen. «Das sind ja meistens Routinen, und die Kinder werden dazu motiviert, sich daran zu halten», sagt Schmitz. Was ihnen in der Regel auch leicht fällt. Sie haben ein großes Bedürfnis nach sozialer Anbindung. Wichtig seien hier die kindgerechte Anleitung, Zuwendung und Geduld.