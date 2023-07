Ab wann ist Hitze für den Menschen gefährlich?

Das kann man nicht klar beantworten, weil so viele Faktoren den Menschen beeinflussen, wenn es um das Empfinden von Hitze geht. Das kommt unter anderem auf das Alter oder den gesundheitlichen Zustand an, die Kleidung und entsprechende Aktivität. Auch von meteorologischer Seite gibt es Faktoren, die das Temperaturempfinden stark beeinflussen. Es geht dabei nicht nur um die Lufttemperatur, sondern etwa auch um die Feuchte der Luft, die unangenehm sein kann. Sobald aber etwas Wind da ist, empfindet man dieselbe Temperatur vielleicht wieder als angenehmer.

Was ist für das Hitzeempfinden noch wichtig?

Auch die Sonnenstrahlung spielt eine maßgebliche Rolle. Denn durch sie ist vielleicht nicht nur die Lufttemperatur bei 35 Grad, sondern man steht in der prallen Sonne, und dann sind es schon mindestens 50 Grad. Wichtig ist: Es gibt einen Bereich ab 28/29 Grad, ab dem auch gesunde Menschen beginnen, sich unwohl zu fühlen. Das beschreibt man aber am besten mit der gefühlten Temperatur, in die alle der zuvor genannten Faktoren einfließen. Und dies berücksichtigen wir auch in unseren Hitzewarnungen.