Abnehm-Spritze kann ab sofort verschrieben werden

Region. Bereits seit eineinhalb Jahren ist das Abnehm-Medikament „Wegovy“ in Europa zugelassen, seit Montag (17. Juli) kann es nun auch von Ärzten in Deutschland für Adipositas-Patienten verschrieben werden. In den Apotheken wird „Wegovy“ voraussichtlich ab Ende Juli erhältlich sein, erklärt das Pharma-Unternehmen Novo Nordisk mit Sitz in Mainz.