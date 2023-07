Adipositas „wird die teuerste Krankheit, die wir haben“

Welche Botschaft ist Ihnen noch wichtig?

Eigentlich ist es schade, dass man sich in der Diskussion immer so auf das Gewicht fokussiert. Wichtig ist ja auch Lebensqualität zurückzugewinnen und herauszufinden, wie man mit seiner Krankheit ein schönes Leben führen kann. Die Menschen sollten ihr Schicksal annehmen und schauen, wie sie freudige Bewegung in ihren Alltag einbauen können. Und wenn das mit einer Gewichtsreduktion einhergeht, dann ist das schön für die Patienten. Wichtig ist: Adipositas-Patienten sind an ihrer Lage nicht selbst schuld. Sie sind keine Schwächlinge, sondern sie sind die Opfer unseres Wohlstands.