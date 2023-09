Alarmstufe Rot: Bundesweiter Protesttag der Krankenhäuser

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Insolvenzen in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich gestiegen. Beispiele in der Region Rheinhessen sind das nach einer Insolvenz geschlossene Krankenhaus in Ingelheim und das DRK-Krankenhaus in Alzey, das ebenfalls Insolvenz angemeldet hat. „Die Krankenhäuser werden alleine gelassen, weil massive Kostensteigerungen nicht vom Land und Staat finanziert werden“, sagte Hartmut Münzel, Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) bei der Kundgebung in Mainz. Die Bundesregierung schaue weiter tatenlos dabei zu, wie Kliniken in immer größerer Zahl auf ihre Schließung zusteuern. „Uns drohen drastische Versorgungseinschränkungen, wenn der Inflationsausgleich weiter ausbleibt. Die Krankenhäuser müssen sofort in die Lage versetzt werden, die Patientenversorgung flächendeckend aufrechtzuerhalten und ihren Beschäftigten die Löhne und Gehälter zu zahlen.“